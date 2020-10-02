Депутат Госдумы от Пермского края вылечился от коронавируса

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Два последних мазка на ковид пришли отрицательные! Коронавирус побеждён! После амбулаторного лечения дома пришлось всё-таки лечь в больницу. Хочу сказать огромное человеческое спасибо нашим врачам, медицинским сёстрам, санитарам за самоотверженный труд! Спасибо и всем друзьям, знакомым и просто неравнодушным людям, которые поддерживали всё это время. Для меня это было очень важно!", - пишет депутат.

Он призвал тех, кто заболел коронавирусной инфекцией чётко следовать протоколу лечения, не игнорировать назначения врача.

При этом депутат отметил, что ограничительных мер вновь не удастся избежать, но они "не должны быть просто жёсткими, необходимо найти оптимальный баланс между временным дискомфортом, экономическими потерями и спасёнными жизнями людей".

Парламентарий призвал соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также сообщил, что обязательно сдаст плазму крови с антителами для тех, кто в ней сейчас нуждается.

Напомним, что ранее ряд пермских политиков заразились COVID-19. В числе заразившихся и уже выписавшихся политиков - губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Болезнь диагностировали у заместителя председателя городской думы Перми Алексея Грибанова, министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов также получил положительный тест на коронавирус.

Кроме того, коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: замглавы администрации главы региона Николая Иванова, госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушёл на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Пострадала также депутат заксобрания Мария Коновалова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.