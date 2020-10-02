Вахтанг Кикабидзе возглавит избирательный список партии Саакашвили на парламентских выборах

Актер Вахтанг Кикабидзе, отметивший этим летом 82-й день рождения, возглавил избирательный список грузинской партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили в парламентских выборах в Грузии участвовать не сможет – он заочно арестован сразу по нескольким уголовным делам. В партии считают, что Кикабидзе является в народе символом патриотизма и неподкупности.

Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.

В конце августа экс-президент Грузии, а ныне - глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию. Правда, пока, вероятно, в переносном смысле.

В Facebook Саакашвили опубликовал пафосный видеоролик, в котором на грузинском языке благодарит Украину, приютившую его в сложный момент жизни.

"Украина - мой второй дом. Я приехал сюда из главного дома, из моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину, в самые трудные времена Украина приняла меня без всяких условий и я очень ценю. Благодарю судьбу за то, что дала мне возможность испытать это в последние семь лет и достаточно времени подумать и оценить многие проблемы. Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок... и ошибки, конечно, были и были очень серьезными, но Бог свидетель, я хотел всего наилучшего для своего народа", - говорит Саакашвили.

Он извинился за то, что часть планов не смог осуществить, выразил благодарность грузинскому народу.

"За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовался Грузией и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали, до сих пор сохраняется и работает, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, я понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может быть богатым. Я возвращаюсь!" – заключает Саакашвили.

Напомним, последнее назначение Саакашвили в украинском правительстве едва не стало причиной осложнения отношений между Украиной и Грузией, последняя даже отзывала своего посла.

В 2018 году Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Александра (Сандро) Гиргвлиани, и приговорил его к трем годам лишения свободы. В том же году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на Гелашвили.