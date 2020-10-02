Вахтанг Кикабидзе возглавит избирательный список партии Саакашвили на парламентских выборах

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР
(2011) | Фото:ntv.ru

Вахтанг Кикабидзе возглавит избирательный список партии Саакашвили на парламентских выборах

Актер Вахтанг Кикабидзе, отметивший этим летом 82-й день рождения, возглавил избирательный список грузинской партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили в парламентских выборах в Грузии участвовать не сможет – он заочно арестован сразу по нескольким уголовным делам. В партии считают, что Кикабидзе является в народе символом патриотизма и неподкупности.

Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.

В конце августа экс-президент Грузии, а ныне - глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию. Правда, пока, вероятно, в переносном смысле.

В Facebook Саакашвили опубликовал пафосный видеоролик, в котором на грузинском языке благодарит Украину, приютившую его в сложный момент жизни.

"Украина - мой второй дом. Я приехал сюда из главного дома, из моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину, в самые трудные времена Украина приняла меня без всяких условий и я очень ценю. Благодарю судьбу за то, что дала мне возможность испытать это в последние семь лет и достаточно времени подумать и оценить многие проблемы. Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок... и ошибки, конечно, были и были очень серьезными, но Бог свидетель, я хотел всего наилучшего для своего народа", - говорит Саакашвили.

вахтанг кикабидзе, актер|Фото:kinopoisk.ru

Он извинился за то, что часть планов не смог осуществить, выразил благодарность грузинскому народу.

"За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовался Грузией и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали, до сих пор сохраняется и работает, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, я понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может быть богатым. Я возвращаюсь!" – заключает Саакашвили.

Напомним, последнее назначение Саакашвили в украинском правительстве едва не стало причиной осложнения отношений между Украиной и Грузией, последняя даже отзывала своего посла.

В 2018 году Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Александра (Сандро) Гиргвлиани, и приговорил его к трем годам лишения свободы. В том же году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на Гелашвили.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вахтанг Кикабидзе возглавит избирательный список партии Саакашвили на парламентских выборах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вахтанг кикабидзе, михаил саакашвили, парламентские выборы, грузия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети