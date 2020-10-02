ЦСКА узнал своих соперников по группе Лиги Европы
Футбольный клуб ЦСКА узнал своих соперников по группе Лиги Европы UEFA (ЛЕ) сезона 2020/2021.
Армейцы сыграют в группе K с хорватским "Динамо" из Загреба, голландским "Фейеноордом" и австрийским "Вольфсбергом".
✔️ Все группы #ЛигаЕвропы-2020/21! 🔥— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 2, 2020
Довольны жребием или нет? 🤔#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/n7E3sIe0pO
Напомним, что красно-синие остались единственным клубом из России в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Накануне своих соперников узнали три российских клуба в Лиге чемпионов UEFA.