ЦСКА узнал своих соперников по группе Лиги Европы

Футбольный клуб ЦСКА узнал своих соперников по группе Лиги Европы UEFA (ЛЕ) сезона 2020/2021.

Армейцы сыграют в группе K с хорватским "Динамо" из Загреба, голландским "Фейеноордом" и австрийским "Вольфсбергом".

Напомним, что красно-синие остались единственным клубом из России в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Накануне своих соперников узнали три российских клуба в Лиге чемпионов UEFA.