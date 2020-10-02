Глава Ямала назвал срок открытия трассы между Салехардом и Надымом

Глава Ямала на совещании в уральском полпредстве назвал срок открытия трассы между Салехардом и Надымом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В конце года введём трассу Салехард - Надым длиной 300 км", - сказал Дмитрий Артюхов.

Напомним, проект строительства автодороги Надым – Салехард включает в себя шесть участков, общая протяженность которых – 344 км (если не считать прилегающие участки). Четыре из них уже введены в эксплуатацию – это 219 км, 149 из которых в асфальтобетонном покрытии, а 70 – в щебёночном. На сегодняшний день "Нова" и "Реском-Тюмень" ведут работы одновременно на двух участках. Дорожники наращивают темпы строительства, чтобы к концу года открыть круглогодичное движение по трассе. До конца года осталось завершить работы на 30 км дорожного покрытия из щебня. В августе завершилось возведение последнего моста через реку Харвота, всего их на трассе – 58.

Дмитрий Артюхов "опробовал дорогу" во время второй поездки по региону. Для этого, впрочем, ему пришлось сменить автомобиль.

"Проезд по дороге Салехард - Надым есть. Хоть это был и УАЗик, но мы проехали очень быстро – за три часа от базы, где у нас находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд. Он не будет весь капитальный, будут участки в щебне, но все равно это постоянный, круглогодичный проезд, который принципиально поменяет качество жизни в западной части Ямала", – написал губернатор в социальных сетях.