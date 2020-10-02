Власти Южного Урала попросили помощи в предоставлении операторам связи равного доступа на рынок услуг

Власти Южного Урала попросили помощи министерства цифрового развития в части предоставления всем операторам связи равного доступа на рынок услуг. Об этом во время обсуждения у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова реализации национальной программы "Цифровая экономика" в субъектах Уральского федерального округа сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сейчас 93% жителей области могут пользоваться широкополосным интернетом. Власти работают над подключением социально значимых объектов. "Будем обеспечивать равный доступ всем операторам, предоставляющим такие услуги. Просим минцифры обеспечить равный доступ всем поставщикам связи", - сказал Текслер.