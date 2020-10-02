Челябинские "единороссы" определились с должностями и портфелями по итогам выборов

2 октября прошло первое заседание фракции депутатов "Единой России" в Законодательном собрании, руководителем депутатского объединения остался Владимир Мякуш, в прошлых составах также возглавлявший фракцию, региональное отделение партии и сам облпарламент, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня партийцы определились с заместителями Мякуша, им стали Александр Лазарев (экс-мэр Южноуральска, ныне депутат) и Юрий Карликанов, до этого занимавший аналогичный пост. Как сообщили в пресс-службе ЗСО, Лазарев в дальнейшем будет рекомендован на должность первого зама Мякуша во фракции.

"Простыми" заместителями председателя облпарламента были избраны депутаты Олег Голиков, Владимир Павлов, Константин Струков, Анатолий Еремин, Юрий Карликанов, Вадим Ромасенко.

В должности председателя комитета по бюджету и налогам рекомендован все тот же Лазарев, много лет пост занимал до этого Владимир Мякуш.

Комитет по законодательству и госстроительству возглавит Анатолий Брагин, комитет по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Аграрный комитет будет возглавлять Вячеслав Евстигнеев, комитет по строительной политике и ЖКХ достался Олегу Голикову, комитет по социальной политике – Сергей Буяков.

Комитет по молодежной политике, культуре и спорту предложено возглавить Михаилу Видгофу, комитет по промышленной политике – Павлу Шиляеву (ПАО "ММК").

Депутатское объединение "ЕР" рекомендовало повторно наделить полномочиями члена Совета Федерации от ЗСО депутата Олега Цепкина, который таким образом должен будет передать свой мандат следующему в списке партийцу.

Выборы депутатов ЗСО прошли 11-13 сентября, по итогам партия "Единая Россия" взяла 43 мандата депутатов, в областной парламент прошли также представители "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Зеленая альтернатива". После выборов председатель "ЕР" Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру возглавить региональное отделение партии.