На Урале предлагают проверить загс, выдавший документ с "матчеством" представительнице ЛГБТ

Уральские общественники призвали провести проверку загса, который выдал документ с "девичьим отчеством" представительнице ЛГБТ.

Ранее стало известно, что сотрудница Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Алла Чикинда сменила в своем свидетельстве о рождении отчество на... матчество. После этого она стала не Васильевна, а Ириновна.

Соответствующий документ Чикинде выдал загс. Она уже заявила, что намерена таким образом поменять и паспорт.

Это вызвало возмущение общественников. Как напомнил глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, ранее ЛГБТ предлагало узаконить однополые браки, а родителей называть не иначе, как "мама-один и мама-два" или "папа-один и папа-два".

"То, что случилось с нашим загсом - это далеко не углубленная история. Надзорные органы однозначно должны провести проверку, и уверен на 100%, что они найдут в этом нарушение. Российские законы на сегодняшний день не позволяют выдавать такие документы. Конечно, загс может ответить тем, что допустил некую ошибку. Но чем ранее они мотивировали свои действия - пока непонятно", - рассказал Накануне.RU Евгений Жабреев.

По его мнению, разбираться с этой ситуацией непременно нужно.

"Чтобы в будущем такое не началось уже повально. Мы сейчас не можем вовремя получить в загсе справку о смерти, а они успевают регистрировать такие "девичьи отчества". Это уже вызов обществу! Для прокуратуры это тоже звоночек, потому что это именно та структура, которая ведет надзор за соблюдением действующего российского законодательства. А в нашем законодательстве, сами понимаете, такого быть не может. Поэтому это нарушение", - считает председатель Уральского родительского комитета.

Он добавил, что сейчас есть много людей, которые занимаются пиаром на теме ЛГБТ, ведут соответствующую пропаганду.

"А если потом они выйдут и начнут устраивать какие-нибудь бардаки? Конечно, это все надо отметать. Если нарушение будет выявлено, а я думаю, что будет, то загс получит либо предостережение, либо другое наказание", - заключил общественник.

Напомним, недавно в самом центре Екатеринбурга прошел одиночный пикет против усыновления детей гомосексуальными парами. Причиной акции стало проведение "Недели гордости ЛГБТ" в Свердловской области.