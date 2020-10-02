02 Октября 2020
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров предложил считать себя заказчиком покушения на Навального

Глава Чеченской Республики в своем telegram-блоге прокомментировал ситуацию с обвинением Алексея Навального в адрес Владимира Путина. Создатель ФБК сообщил в интервью изданию Spiegel, что считает лично президента России заказчиком покушения на себя.

Ранее на эти слова уже отвечали спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Для начала Кадыров заметил, что только Путин и гарантирует "толерантное отношение к оппозиции в стране".

"Будь на его [Путина] месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам. В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин", - пишет Кадыров.

Далее он указывает на то, что если бы Навального хотели убить в России, то ему не стали помогать омские врачи и немецкий борт не смог бы его забрать.

"Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один - от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова. Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - обратился Кадыров к Навальному.

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Кадыров предложил считать себя заказчиком покушения на Навального

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Теги: рамзан кадыров, алексей навальный, владимир путин, покушение



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