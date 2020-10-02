02 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
(2003) | Фото

6 из 13 показателей "Цифровой экономики" в Югре исполнены досрочно

В Югре 6 из 13 показателей "Цифровой экономики" исполнены досрочно. Об этом во время обсуждения у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова реализации этой национальной программы сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Широкополосный интернет имеют 99,53% населения. С 2021 г. врачи в Югре будут проводить больше 20 тыс. телеконсультаций в год. Пять услуг соцсферы предоставляются без чиновников. Вместе с тем 118 км трасс пока не охвачены устойчивой связью из-за труднодоступности проведения электричества. Власти ищут пути решения проблемы. Например, изучают возможность использования солнечных батарей.

Цуканов похвалил Югру и сказал, что другим регионам надо равняться на округ.

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6 из 13 показателей "Цифровой экономики" в Югре исполнены досрочно

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Теги: цифровая экономика,



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