6 из 13 показателей "Цифровой экономики" в Югре исполнены досрочно

В Югре 6 из 13 показателей "Цифровой экономики" исполнены досрочно. Об этом во время обсуждения у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова реализации этой национальной программы сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Широкополосный интернет имеют 99,53% населения. С 2021 г. врачи в Югре будут проводить больше 20 тыс. телеконсультаций в год. Пять услуг соцсферы предоставляются без чиновников. Вместе с тем 118 км трасс пока не охвачены устойчивой связью из-за труднодоступности проведения электричества. Власти ищут пути решения проблемы. Например, изучают возможность использования солнечных батарей.

Цуканов похвалил Югру и сказал, что другим регионам надо равняться на округ.