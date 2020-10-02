В пермских аптеках появилось лекарство от коронавируса за 12 тысяч

В пермских аптеках появилось лекарство от коронавируса. Согласно данным всероссийского сервиса поиска лекарств apteki.su, пермяки могут приобрести два препарата "Арепливир" и "Коронавир", передает корреспондент Накануне.RU.

Препарат "Коронавир" имеется в наличии в двух точках сети "Аптека от склада" — на ул. Попова, 58 и на ул. Ласьвинская, 43, также доступен под заказ. Цена за упаковку (50 таблеток по 200 мг) составляет 11 900 руб.

Препарат "Арепливир" также можно найти по адресу ул. Попова, 58 за 12 391,5 руб. и в аптеке сети "Планета здоровья" по адресу Комсомольский проспект, 1 за 12 321 руб.