02 Октября 2020
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Арепливир, лекарство от коронавируса, таблетки, препарат, covid-19 (2020) | Фото: vk.com/public97290447

В пермских аптеках появилось лекарство от коронавируса за 12 тысяч

В пермских аптеках появилось лекарство от коронавируса. Согласно данным всероссийского сервиса поиска лекарств apteki.su, пермяки могут приобрести два препарата "Арепливир" и "Коронавир", передает корреспондент Накануне.RU.

Препарат "Коронавир" имеется в наличии в двух точках сети "Аптека от склада" — на ул. Попова, 58 и на ул. Ласьвинская, 43, также доступен под заказ. Цена за упаковку (50 таблеток по 200 мг) составляет 11 900 руб.

Препарат "Арепливир" также можно найти по адресу ул. Попова, 58 за 12 391,5 руб. и в аптеке сети "Планета здоровья" по адресу Комсомольский проспект, 1 за 12 321 руб.

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В пермских аптеках появилось лекарство от коронавируса за 12 тысяч

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Теги: Коронавир, Арепливир, препарат от коронавируса, лекарство, аптека



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