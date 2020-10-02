Московские школы могут вернуться к дистанционному обучению с 19 октября

Московские школьники могут не вернуться в учебные заведения после двухнедельных каникул, которые с 5 по 18 октября назначил провести Сергей Собянин. С 19 октября школы могут вернуться к дистанционному обучению, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в городской администрации.

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"Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами", - говорит источник.

Ранее стало известно, что столичные власти после каникул планируют перевести на удаленную работу учителей в возрасте и с хроническими заболеваниями – их место займут студенты-старшекурсники московских педвузов.