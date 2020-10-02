Регионы УрФО готовы к созданию центра управления регионов на 60%

Субъекты Урала готовы к созданию центра управления регионов на 60%. Об этом во время обсуждения у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова реализации национальной программы "Цифровая экономика" в субъектах Уральского федерального округа сообщил исполнительный директор АНО "Диалог" Владимир Туровцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Средний показатель готовности субъектов УрФО к появлению центров управления регионов - 60%. Свердловская область показывает наихудший результат (в регионе, в частности, до сих пор нет главы такого регионального центра), Югра - наилучший.

"Прошу Свердловскую область ускориться", - сказал Туровцев.