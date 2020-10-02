На черепе погибшего Марцинкевича нашли след от вскрытия - СМИ

Скончавшегося в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) похоронят уже завтра, однако до сих пор родственникам погибшего не дали сделать независимую экспертизу, их даже не подпускают к телу, находящемуся в московском морге. Telegram-канал Baza (без ссылки на источник информации) пишет, что погибшему уже после перевозки его тела в столицу вскрыли череп. Якобы, тело Марцинкевича осмотрели сотрудники похоронной службы, заметили шов на голове и сообщили об этом родителям Тесака. В Челябинске при осмотре тела они этого не видели.

По словам администрации московского морга, машину с телом Тесака будут сопровождать на кладбище некие силовики.

Родственники не верят в версию о самоубийстве Марцинкевича и считают, что им не дают провести экспертизу из-за следов пыток на его теле.

"В четверг нам дали понять, что до похорон на тело нам даже не дадут взглянуть — это окончательное решение", - цитирует "Коммерсант" отца погибшего.