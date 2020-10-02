02 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, фонарь (2017) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура "помогла" властям Нижнего Тагила расплатиться за проект "Светлый город"

Власти Нижнего Тагила вовремя не расплатились за проект "Светлый город". В ситуацию пришлось вмешиваться прокуратуре.
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Как сообщили Накануне.RU в свердловском областном надзорном ведомстве, проверка показала, что у МКУ "Служба заказчика городского хозяйства" образовалась задолженность в 140,3 млн рублей перед Уральским оптико-механическим заводом. По данным прокуратуры, речь идет об оплате исполненного муниципального контракта по проектированию, строительству и последующему техническому обслуживанию объектов наружного освещения в Нижнем Тагиле (проект "Светлый город"). Источником финансирования проекта были определены средства местного бюджета.

Для выявления возможных вариантов погашения задолженности было проведено совещание с участием руководства министерства финансов Свердловской области, администрации Нижнего Тагила и представителей завода. Кроме этого, о сложившейся в городе ситуации с оплатой муниципальных контрактов прокурор области Сергей Охлопков информировал губернатора Евгения Куйвашева.

Как отметили в ведомстве, после этого задолженность перед Уральским оптико-механическим заводом была полностью погашена.

Напомним, в прошлом году в Сети появлялась петиция за отставку главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. У ее создателей были вопросы по ремонту дорог, реализации программы "Светлый город", "мусорной реформе" и другим темам.

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Прокуратура "помогла" властям Нижнего Тагила расплатиться за проект "Светлый город"

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Теги: Светлый город, прокуратура, долги, Нижний Тагил



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