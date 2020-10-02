США и Ватикан поссорились?

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в Twitter Ватикан в связях с Китаем. По словам Помпео, Ватикан подвергает риску свой "моральный авторитет" из-за того, что не разорвал соглашение с Китаем об избрании епископов и собирается его продлить. А Китай тем временем притесняет свободу вероисповедания.

Как пишет Reuters, 30 сентября Помпео посетил Рим, но папа римский Франциск отказал ему в аудиенции. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел архиепископ Пол Галлахер, заявили, что папа отклонил просьбу Помпео об аудиенции, так как избегает встреч с политиками перед выборами. Они назвали "сюрпризом" критику со стороны Помпео.

Соглашение Ватикана с Китаем было заключено два года назад. Папа римский получил право голоса при назначении католических епископов в Китае. Срок его действия скоро истекает, но ожидается, что оно будет продлено.

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский в комментарии Накануне.RU отметил, что положение Римо-католической церкви (РКЦ) в Китае довольно сложное и ради его улучшения папа пошел на компромисс.

"Иерархи РКЦ принимали активнейшее участие в подготовке и реализации майдана в Гонконге в 2014 году. Яркой фигурой в этом деле стал кардинал Иосиф Чэнь, который после протестов даже получил награду от папы римского, сравнившего деятельность Чэня с борьбой пророка Давида против великана Голиафа. Но потом стало понятно, что оба майдана в Гонконге терпят фиаско, и в итоге Ватикан пошел на переговоры с Пекином. В результате переговоров осенью 2018 года было подписано соглашение, которое регулировало положение и деятельность католических епископов в Китае. Однако текст соглашения является секретным и не был озвучен даже иерархам РКЦ в Китае, на что жаловался, к примеру, кардинал Иосиф Чэнь.

Сразу после этого Ватикан начал кадровые перестановки, и в Гонконге были поставлены иерархи, поддерживающие центральную власть, а не критикующие ее. Естественно, такой поворот событий вызвал негодование в Вашингтоне, который через своих дипломатов не только помогал в разжигании протестов в 2013 году, но и сейчас считает Китай врагом №1. Представители США, которые рассматривали Ватикан как ближайшего союзника в создании протестных движений, с 2018 года начали регулярно выдвигать претензии и требования к руководству РКЦ. Например, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк неоднократно заявлял, что Ватикан обязан предоставить США данные о сути секретного договора с Китаем. Эти опасения и тревоги вполне обоснованы, ведь еще с 1980-х годов ряд американских и ватиканских чиновников заявляли, что руководство РКЦ сотрудничает не только с американскими политиками, но и с американскими спецслужбами. Они прекрасно знают, каким образом может быть использован ресурс РКЦ для добычи информации или создания протестных движений. И далеко за примерами ходить не надо: сейчас в Белоруссии католические священники вносят большую лепту в разжигание протестов.

Поэтому вся эта ситуация серьезно беспокоит Вашингтон, который хотел бы всеми силами помешать продлению договора между Китаем и Ватиканом, вполне справедливо опасаясь, что Пекин может в будущем использовать ресурс РКЦ против США. Думаю, что именно с этим связана такая риторика Майка Помпео, который всячески пытается подтолкнуть Ватикан к критике китайских властей", - рассказал Вознесенский.

Он подчеркнул, что РКЦ рассматривает это соглашение с Китаем как историческое и очень важное для своего развития, поэтому шансов у властей США изменить положение дел немного. В то же время Пекин еще не выразил свое согласие продлить соглашение с Ватиканом, что отмечали многие католические СМИ. Поэтому Ватикан сделает все для того, чтобы подписание договора с Китаем состоялось, что приведет к еще большему ухудшению отношений с США, заключил эксперт.