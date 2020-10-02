В УрФО в 2021 году интернет начнёт появляться в населённых пунктах, где живут от 100 жителей

В регионах УрФО вскоре появится интернет в населённых пунктах, где живёт несколько сотен человек. Об этом во время обсуждения у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова реализации национальной программы "Цифровая экономика" в субъектах Уральского федерального округа сообщили представители министерства цифрового развития, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным Министерства цифрового развития РФ, в 2021 г. в субъектах УрФО начнут подключать к интернету населённые пункты с населением от 100 до 500 человек. Кроме того, власти страны решили оставить таксофоны, которыми жители будут пользоваться бесплатно.

Также во время доклада федеральные чиновники похвалили Югру за высокие показатели цифровой активности граждан.