02 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Глобус (2020) | Фото: Накануне.RU

Родителям младшеклассников предложили давать оплачиваемый отпуск на время каникул

Родителям учащихся младших классов предложили предоставлять оплачиваемый отпуск на период школьных каникул. Напомним, сейчас график учебного года предусматривает осенние, зимние и весенние каникулы продолжительностью минимум неделю.

Идея принадлежит депутату Госдумы Елене Строковой, она предложила предоставлять отпуск одному из родителей младшеклассника. Соответствующее предложение она направила главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает RT.

Парламентарий считает, что такой отпуск необходимо предоставлять родителям учащихся 1-4 классов. "Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период", — говорится в обращении депутата.

Строкова также отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка.

Непонятно, правда, на кого Строкова предлагает возложить расходы на оплату отпуска в течение трех недель в год на протяжении четырех лет.

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Родителям младшеклассников предложили давать оплачиваемый отпуск на время каникул

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Теги: младшие классы, каникулы, оплачиваемый отпуск, родители



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