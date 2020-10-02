Родителям младшеклассников предложили давать оплачиваемый отпуск на время каникул

Родителям учащихся младших классов предложили предоставлять оплачиваемый отпуск на период школьных каникул. Напомним, сейчас график учебного года предусматривает осенние, зимние и весенние каникулы продолжительностью минимум неделю.

Идея принадлежит депутату Госдумы Елене Строковой, она предложила предоставлять отпуск одному из родителей младшеклассника. Соответствующее предложение она направила главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает RT.

Парламентарий считает, что такой отпуск необходимо предоставлять родителям учащихся 1-4 классов. "Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период", — говорится в обращении депутата.

Строкова также отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка.

Непонятно, правда, на кого Строкова предлагает возложить расходы на оплату отпуска в течение трех недель в год на протяжении четырех лет.