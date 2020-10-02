Свердловчанин устроил дебош в самолете после отказа продать ему спиртное

В аэропорту Екатеринбурга задержан буйный пассажир. На него составили протокол.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в дежурную часть транспортной полиции в Кольцово поступил сигнал, что на борту самолета, прилетающего рейсом "Благовещенск – Екатеринбург", находится пассажир, нарушающий порядок. Прибывшие на место силовики задержали 36-летнего жителя Кушвы, который, находясь в салоне, громко кричал после отказа продать ему спиртное и не выполнял никакие требования экипажа.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где на него составили административный протокол. Теперь мужчине предстоит ответить за свое поведение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в аэропорту Екатеринбурга был задержан дебошир, который угрожал убить пассажиров и провоцировал полицейских.