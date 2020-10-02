02 Октября 2020
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Образование В России
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Месть цифровизаторов? Директор НИИ уволен после исследования вреда цифровизации образования

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "НМИЦ Здоровья детей" Минздрава РФ Владислава Кучма уволен после своих исследований того вреда, которое наносит детям цифровизация образования, об этом сказано на сайте общественного уполномоченного по защите семьи.
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Официально об увольнении нигде не сообщается, в том числе на сайте НИИ, якобы "отставку провернули оперативно и без лишнего шума". А решение об увольнении "было принято на очень высоком уровне". Ученый после всех разбирательств даже попал в реанимацию (сейчас его здоровье вне опасности).

Кучма с 1991 года руководит кафедрой гигиены детей и подростков 1-го ММИ имени И.М. Сеченова (ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). Под его руководством научно обоснована система донозологической гигиенической диагностики в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения. Разработаны подходы и обоснованы критерии социально-гигиенического мониторинга здоровья детского населения на местном, региональном и федеральном уровнях. Он крупный ученый, имеющий множество учеников, научных трудов, наград, входит в разные редколлегии и организации.

В последнее время Кучма проводил исследования по воздействию цифровых и электронных технологий на здоровье детей в связи с ускоренной цифровизацией образования. Именно под его руководством были изданы "Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования", о которых писало Накануне.RU. Они однозначно указывают на опасность для детей дистанционно-цифрового обучения и строго ограничивают время иcпользования электронных устройств.

В "Медицинской газете" коллектив авторов во главе с Кучмой указал, что современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения, а на проведение широкомасштабных многоцентровых исследований по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы финансов нет.

При участии Кучмы были получены данные, что более чем у 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции в условиях дистанционного обучения. В том числе почти каждый второй впадал в депрессивные состояния, каждый второй стал хуже спать, 68% стали меньше гулять, у половины снизилась физическая активность и увеличилось время на выполнение домашних заданий за компьютером или другим гаджетом. Только 13% школьников легко адаптировались к дистанционному режиму.

Как считает уполномоченный по защите семьи, за увольнением Кучмы могут стоять цифровизаторы образования, которым поперек горла его честная позиция и очень неудобны полученные им выводы.

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Месть цифровизаторов? Директор НИИ уволен после исследования вреда цифровизации образования

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Теги: образование, дистанционное образование, цифровизация



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