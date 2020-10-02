Месть цифровизаторов? Директор НИИ уволен после исследования вреда цифровизации образования

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "НМИЦ Здоровья детей" Минздрава РФ Владислава Кучма уволен после своих исследований того вреда, которое наносит детям цифровизация образования, об этом сказано на сайте общественного уполномоченного по защите семьи.

Официально об увольнении нигде не сообщается, в том числе на сайте НИИ, якобы "отставку провернули оперативно и без лишнего шума". А решение об увольнении "было принято на очень высоком уровне". Ученый после всех разбирательств даже попал в реанимацию (сейчас его здоровье вне опасности).

Кучма с 1991 года руководит кафедрой гигиены детей и подростков 1-го ММИ имени И.М. Сеченова (ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). Под его руководством научно обоснована система донозологической гигиенической диагностики в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения. Разработаны подходы и обоснованы критерии социально-гигиенического мониторинга здоровья детского населения на местном, региональном и федеральном уровнях. Он крупный ученый, имеющий множество учеников, научных трудов, наград, входит в разные редколлегии и организации.

В последнее время Кучма проводил исследования по воздействию цифровых и электронных технологий на здоровье детей в связи с ускоренной цифровизацией образования. Именно под его руководством были изданы "Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования", о которых писало Накануне.RU. Они однозначно указывают на опасность для детей дистанционно-цифрового обучения и строго ограничивают время иcпользования электронных устройств.

В "Медицинской газете" коллектив авторов во главе с Кучмой указал, что современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения , а на проведение широкомасштабных многоцентровых исследований по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы финансов нет.

При участии Кучмы были получены данные, что более чем у 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции в условиях дистанционного обучения. В том числе почти каждый второй впадал в депрессивные состояния, каждый второй стал хуже спать, 68% стали меньше гулять, у половины снизилась физическая активность и увеличилось время на выполнение домашних заданий за компьютером или другим гаджетом. Только 13% школьников легко адаптировались к дистанционному режиму.

Как считает уполномоченный по защите семьи, за увольнением Кучмы могут стоять цифровизаторы образования, которым поперек горла его честная позиция и очень неудобны полученные им выводы.