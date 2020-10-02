Путин надеется, что бодрость духа и оптимизм помогут Трампу справиться с коронавирусом

Владимир Путин направил заболевшему коронавирусом Дональду Трампу телеграмму, "в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления и выразил искреннюю поддержку в этот непростой момент". "Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", - говорится в телеграмме Путина.

О положительном тесте на коронавирус 74-летний Трамп сообщил сегодня сам в твиттере. Он вместе с супругой Меланией самоизолировался в Белом доме и теперь будет работать дистанционно, передавать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу на время лечения президент отказался.

По всей вероятности, Трампа и его жену заразила помощница президента Хоуп Хикс, у которой накануне тоже выявили вирус.