В Югорске из-за запрета массовых мероприятий врачи не смогут отстоять право на "коронавирусные" выплаты

Врачи из Югорска из-за запрета массовых мероприятий не смогут выйти на пикет "Заплатите за COVID", в рамках которого они хотели добиться "коронавиурсных" доплат, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее профсоюз "Действие" объявил о том, что пикет состоится 4 октября в Югорске с 12 до 13.00 на площади перед МБУК "МиГ".

"Основное требование медицинских работников – добиться выплат в рамках 415-го и 484-го постановлений правительства РФ сотрудникам линейных бригад "скорой помощи" за оказание помощи пациентам, у которых подтвердился коронавирус, и за оказание помощи гражданам из "группы риска"", - уточнили в "Действии".

Однако мероприятие, которое изначально было согласовано, в итоге не состоится.

"Вечером 1 октября пришла бумага о новом постановлении губернатора: чтобы не допустить распространение коронавируса, все массовые мероприятия невозможны. Поэтому администрация города, которая сначала согласовала нам пикет на определённом месте, нам отказала", - сказала Накануне.RU организатор пикета в Югорске Дина Кабирова.