02 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
пресс-конференция, Куйвашев, Свердловская область (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор назвал приоритеты бюджетной и налоговой политики на ближайшие годы

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Как говорится в документе, бюджетная политика области в ближайшие годы будет ориентирована на достижение пяти национальных целей развития России, определенных в указе президента Владимира Путина. Это сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

В приоритетные расходы социальной сферы войдут увеличение охвата жителей Свердловской области профилактическими осмотрами, повышение территориальной доступности первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи, создание дополнительных мест в школах и детских садах. В социальной политике основным направлением станет совершенствование системы поддержки семей, создание условий для повышения рождаемости, доступность занятий массовым спортом и многое другое.

свердловская область стела(2016)|Фото: Накануне.ru

Определяя основные направления развития экономики, Евгений Куйвашев указал на необходимость обеспечить стимулирование инновационного и научно-технологического потенциала Среднего Урала, повысить инвестиционную активность, решить вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности. А основным ориентиром налоговой политики станет обеспечение роста доходов свердловчан и создание условий для скорейшего восстановления и развития экономики региона.

Напомним, сейчас в Свердловской области идет работа по формированию бюджета региона на 2021 год и плановый период. Проект главного финансового документа будет представлен в региональное заксобрание до 1 ноября текущего года.

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Свердловский губернатор назвал приоритеты бюджетной и налоговой политики на ближайшие годы

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Теги: Куйвашев, бюджет, налоги



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