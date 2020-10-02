02 Октября 2020
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Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию — Голикова

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова выразила опасение по поводу безответственного отношения россиян к коронавирусу. "Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идём в самоизоляцию", - заметила она во время общения с журналистами. Она напомнила, что 80-85% заболевших COVID-19 сейчас – это люди, не соблюдавшие меры безопасности.
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Впрочем, к этому власти, по словам Голиковой, были готовы. "Сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, что была в начале пандемии в марте-апреле. Тогда это был неизвестный вирус, сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело. Готовы медики, коечный фонд, достаточно средств защиты и лекарств", - пояснила она.

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Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию — Голикова

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Теги: татьяна голикова, самоизоляция, карантин, меры безопасности, пандемия



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