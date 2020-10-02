Патриарх Кирилл выступил в защиту семьи и против законопроекта об экспресс-судах по отобранию детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал внесенный в Госдуму антисемейный законопроект Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах по отобранию детей в течение 24 часов. Он направил официальное письмо председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, которое опубликовано на сайте РПЦ.

Патриарх пишет, что проблема необоснованного изъятия детей у родителей является очень серьезной, и РПЦ призывает законодательно защитить семьи от необоснованного и/или незаконного вмешательства в семейную жизнь, в том числе под предлогом защиты прав детей. Ведь нередко встречается произвол органов опеки.

"Требование экстренного решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение. Как известно из правоприменительной практики, судебный пересмотр судебного же решения более затруднен, чем судебный пересмотр административного решения органа опеки . Таким образом, законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки", - подчеркивает предстоятель РПЦ.

Он предлагает организовать широкое общественное обсуждение законопроекта, а также актуального состояния и перспектив изменений семейного законодательства в целом. И отмечает, что данный законопроект "уже вызвал беспокойство широкой общественности: под требованием не допускать принятия этого закона подписались несколько десятков тысяч человек".

Патриарх Кирилл имел в виду голосование на сайте российского отделения международной просемейной организации CitizenGO, под которым подписались уже 105 тыс. человек. Организация собирается доставить собранные подписи президенту, председателю Государственной Думы и руководству фракций политических партий в Думе.

Координатор кампаний "Ситизен Россия" ведущая Александра Машкова-Благих написала, что в прошлом году, когда "разные функционеры думали, связываться или нет с СБН [законопроектом "о профилактике семейно-бытового насилия". - прим. Накануне.RU], и мямлили невнятное, именно голос Патриарха... развернул многих представителей власти в правильную сторону".

В нынешнем письме патриарх Кирилл призвал не просто провести общественное обсуждение законопроекта. По существу он призвал прислушаться к общественности, которая резко не одобряет эту затею. А также, говоря об обсуждении перспектив изменений семейного законодательства в целом, фактически посоветовал обратить внимание на другой внесенный законопроект "семи сенаторов", который реально направлен на защиту семьи, в том числе от произвола органов опеки. Он предполагает "чистку" семейного законодательства от ювенальных норм.