Всероссийский локдаун не обсуждается - Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Напомним, за последние сутки выявлено более 9400 новых случаев коронавируса – в последний раз такое было 23 мая, в разгар "нерабочих недель", объявленных Путиным в связи с эпидемией.

Песков заметил, что "да, к сожалению, они [цифры] растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях".

Но при этом введение повторного карантина не обсуждается: "Насколько мне известно, речь об этом [локдауне] в настоящий момент не идет, насколько мне известно, сейчас это не обсуждается".

Также оказалось, что введение нерабочих недель – это не прерогатива Кремля. "Это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", - уточнил Песков.

Напомним, весной сначала о нерабочей неделе, а затем о нерабочем месяце россиянам сообщил именно Владимир Путин.