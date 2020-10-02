В юбилей профобразования. Кувшинников посетил Вологодский промышленно-технологический техникум

2 октября системе профессионального образования России исполняется 80 лет. В преддверии праздничной даты губернатор Олег Кувшинников посетил Вологодский промышленно-технологический техникум. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, он вручил награды особо отличившимся и поздравил с предстоящим праздником педагогов, студентов и выпускников училищ, техникумов и колледжей.

На сегодняшний день в Вологодском промышленно-технологическом техникуме обучаются 937 студентов из 22 районов области и 9 регионов страны. Учебное заведение ведет подготовку по 7 специальностям и 4 профессиям среднего профессионального образования. Здесь учат на электромонтёров, сварщиков, токарей, слесарей, станочников. За последние три года к этим специальностям добавились "Пожарная безопасность", "Правоохранительная деятельность" и "Кинология".

"Чтобы привлечь как можно больше ребят в наш техникум и чтобы удержать их в Вологодской области, мы стали искать новые направления. Одно из них мы открыли в 2017 году - "Пожарная безопасность". Позднее по Вашему поручению и при поддержке УМВД мы открыли еще две новые специальности - "Кинология" и "Правоохранительная деятельность". Спрос на эти профессии большой", — рассказала директор Вологодского промышленно-технологического техникума Надежда Беляева.

В системе среднего профессионального образования Вологодской области работают 34 профессиональные образовательные организации. В них трудятся более 2,5 тысяч человек и обучаются более 26 тысяч студентов на 140 направлениях подготовки для отраслей машиностроения, металлургии, химии, железнодорожного и автомобильного транспорта, строительства, легкой и текстильной промышленности, отрасли связи, сферы обслуживания, торговли и общественного питания, сельского и лесного хозяйства, энергетики, экономики, менеджмента, народных промыслов и других сфер.

"Сегодня система профессионально-технического образования области занимает достойное место среди регионов российской Федерации. Мы очень быстро перестраиваемся под потребности рынка труда и наших предприятий. Каждый год мы открываем новые специальности и направления. Это позволяет нам обеспечить кадрами социальную сферу, сельское хозяйство и промышленность квалифицированными кадрами", — отметил глава региона Олег Кувшинников.

Существенно обновляется материально-техническая и лабораторная база колледжей и техникумов. В рамках проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" Вологодская область получила гранты Министерства просвещения России, на средства которых в прошлом году были созданы 5 современных мастерских для подготовки кадров по отрасли "транспорт". В этом году создаются 15 мастерских по строительству и сельскому хозяйству. В 2021 году будут созданы еще 4 мастерские в сфере промышленных и инженерных технологий.

Студенты колледжей и техникумов с 2014 года принимают активное участие в движении "Молодые профессионалы", которое задает мировые стандарты качества и внедряет лучшие международные практики в отечественное профессиональное образование. Участие региона в мероприятиях движения способствует повышению качества подготовки студентов, совершенствованию учебно-технической оснащенности техникумов и колледжей. Сформирована инновационная структура среднего профессионального образования. Как результат проведенной работы – в 2019 году впервые 7 профессиональных образовательных организаций области вошли в ТОП-500 России по качеству подготовки кадров.

"Я сам в 1988 году окончил профессиональное техническое училище №34 в Череповце по специальности "Помощник машиниста тепловоза. Слесарь по ремонту тепловозов". С этого и началась моя карьера рабочего на Северстали. Я прошел путь от рабочего до начальника цеха и до сих пор с теплотой вспоминаю свое первое образование. Начиная свою карьеру с рабочего, человек получает огромную базу знаний и практический опыт, которые в будущем позволят сделать блестящую карьеру", — вспомнил глава региона Олег Кувшинников.

Правительством Вологодской области активно поддерживается тенденция роста желающих поступить в средние профессиональные учебные учреждения. Ежегодно увеличивается количество бюджетных мест и расширяется спектр направлений подготовки. За три года в 2,6 раза увеличилось количество программ. В этом году подготовлено около 6 тысяч рабочих и специалистов среднего звена.