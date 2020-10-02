02 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

Место Пинаева в нижнетагильской мэрии может занять "одухотворенный" управленец

Нижний Тагил взбудоражен слухами о поиске замены для мэра Владислава Пинаева, деятельность которого на посту не отмечена значимыми успехами и, более того, сопряжена с рядом скандалов.

Так, в СМИ появилась информация, что на его место может претендовать первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, который якобы начал искать союзников в областной власти, чтобы впоследствии иметь возможность заменить Пинаева. По данным Ура.ру, в поисках покровителей Горячкин за последнее время встретился с замминистра спорта Александром Масловым и депутатом заксобрания Михаилом Ершовым.

Однако источник Накануне.RU, близкий к мэрии, сомневается в лоббистских возможностях и того, и другого, и пожалуй, небезосновательно. Не те это персоны, чье слово может иметь серьезный вес в обсуждении кандидатуры главы второго по величине города Свердловской области.

Впрочем, как считает наш собеседник, дыма без огня не бывает. По одной из версий, сегодня есть круг лиц, заинтересованных в замене действующего мэра на другого, менее приметного чиновника администрации Нижнего Тагила – бывшего чиновника мэрии Духовной столицы Урала - Верхотурья Алексея Храмцова (там он занимал должность замглавы по ЖКХ).

Ранее телеграмм-каналы писали, что Храмцова на должность руководителя аппарата нижнетагильской мэрии пролоббировали советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда и первый замруководителя администрации главы региона Вадим Дубичев. Только уже через два месяца эту должность сократили, предоставив Храмцову менее значимую - пост начальника управления территориального развития и общественных связей.

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Место Пинаева в нижнетагильской мэрии может занять "одухотворенный" управленец

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Теги: Владислав Пинаев, Вячеслав Горячкин, Алексей Храмцов



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