Цвет настроения – нефть. Жители Нефтеюганска платили по завышенному тарифу за черную воду

В Нефтеюганске проверят информацию о завышенном тарифе на питьевую воду и её низком качестве, сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ.

"Получена информация о нарушении прав жителей Нефтеюганска. В направленных им платежных документах цена за оказание услуги по водоотведению возросла практически в полтора раза. При этом снизилось качество воды, поставляемой потребителям города по водопроводным сетям. Всесторонняя проверка данных сведений поручена прокурору Югры. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, плохая питьевая вода – давний бич Нефтеюганска. Ещё в 2014 г. власти обещали, что к 1 января 2015 г. люди смогут спокойно пользоваться чистой водой. Позже тогдашний глава города Вячеслав Арчиков пообещал улучшить качество питьевой воды. К решению проблемы подключалась глава региона Наталья Комарова: в марте 2015 г. она заявила, что глава несет персональную ответственность за качество воды в муниципалитете. В феврале 2016 г. она констатировала, что местному руководству за год так и не удалось очистить воду. В конце прошлого года в Нефтеюганске и Нижневартовске ввели новые способы очистки воды – без хлора. Впрочем, все эти меры не мешают при каждых новых замерах признавать воду в городе антисанитарной.