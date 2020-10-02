Певица Чичерина попала под обстрел азербайджанских БПЛА в Карабахе - WarGonzo

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что певича Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в зоне нагорно-карабахского конфликта. Каким образом и в каком статусе артистка оказалась на линии соприкосновения – не сообщается.

По данным корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, певица вместе с мужем попали под обстрел на пути к Степанакерту (столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики). Сейчас они прячутся в укрытии за 40 км от столицы Карабаха.