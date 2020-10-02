Такого не было с мая: в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Такого не было с мая: в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса

Такого не было с 23 мая – заболеваемость коронавирусом в России перешагнула за 9,4 тыс. в сутки. За последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6054 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 2704

  Санкт-Петербург - 302

  Московская область - 244

  Ростовская область - 209

  Нижегородская область - 191

  Воронежская область - 173

  Кемеровская область - 167

  Свердловская область - 164

  Ханты-Мансийский АО - 153

  Ставропольский край - 149

  Архангельская область - 147

  Ямало-Ненецкий АО - 133

  Саратовская область - 129

  Ульяновская область - 128

  Волгоградская область - 119

  Красноярский край - 115

  Удмуртская Республика - 113

  Самарская область - 112

  Оренбургская область - 109

  Краснодарский край - 101

  Алтайский край - 101

  Республика Коми - 98

  Пензенская область - 98

  Иркутская область - 98

  Омская область - 96

  Республика Крым - 93

  Мурманская область - 92

  Томская область - 91

  Республика Саха (Якутия) - 90

  Тюменская область - 87

  Республика Дагестан - 85

  Новосибирская область - 85

  Забайкальский край - 85

  Республика Алтай - 84

  Пермский край - 83

  Хабаровский край - 80

  Карачаево-Черкесская Республика - 79

  Челябинская область - 79

  Республика Бурятия - 79

  Ленинградская область - 77

  Республика Калмыкия - 75

  Кировская область - 75

  Приморский край - 75

  Калужская область - 70

  Белгородская область - 67

  Орловская область - 65

  Тверская область - 64

  Республика Карелия - 63

  Калининградская область - 60

  Брянская область - 59

  Ивановская область - 58

  Ярославская область - 56

  Новгородская область - 55

  Сахалинская область - 55

  Костромская область - 54

  Кабардино-Балкарская Республика - 53

  Республика Ингушетия - 52

  Курская область - 50

  Вологодская область - 50

  Рязанская область - 49

  Астраханская область - 48

  Тамбовская область - 46

  Липецкая область - 45

  Владимирская область - 44

  Республика Хакасия - 43

  Республика Башкортостан - 42

  Республика Тыва - 39

  Магаданская область - 39

  Псковская область - 38

  Республика Мордовия - 37

  Амурская область - 36

  Республика Адыгея - 35

  Республика Северная Осетия - 35

  Курганская область - 35

  Тульская область - 34

  Смоленская область - 29

  Республика Татарстан - 28

  Чувашская Республика - 27

  Камчатский край - 26

  Севастополь - 25

  Республика Марий Эл - 23

  Еврейская АО - 20

  Чеченская Республика - 7

  Ненецкий АО - 2

  Чукотский АО - 2

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Такого не было с мая: в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети