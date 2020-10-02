Такого не было с мая: в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса

Такого не было с 23 мая – заболеваемость коронавирусом в России перешагнула за 9,4 тыс. в сутки. За последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6054 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.