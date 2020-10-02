Такого не было с мая: в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса
Такого не было с 23 мая – заболеваемость коронавирусом в России перешагнула за 9,4 тыс. в сутки. За последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6054 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 2704
Санкт-Петербург - 302
Московская область - 244
Ростовская область - 209
Нижегородская область - 191
Воронежская область - 173
Кемеровская область - 167
Свердловская область - 164
Ханты-Мансийский АО - 153
Ставропольский край - 149
Архангельская область - 147
Ямало-Ненецкий АО - 133
Саратовская область - 129
Ульяновская область - 128
Волгоградская область - 119
Красноярский край - 115
Удмуртская Республика - 113
Самарская область - 112
Оренбургская область - 109
Краснодарский край - 101
Алтайский край - 101
Республика Коми - 98
Пензенская область - 98
Иркутская область - 98
Омская область - 96
Республика Крым - 93
Мурманская область - 92
Томская область - 91
Республика Саха (Якутия) - 90
Тюменская область - 87
Республика Дагестан - 85
Новосибирская область - 85
Забайкальский край - 85
Республика Алтай - 84
Пермский край - 83
Хабаровский край - 80
Карачаево-Черкесская Республика - 79
Челябинская область - 79
Республика Бурятия - 79
Ленинградская область - 77
Республика Калмыкия - 75
Кировская область - 75
Приморский край - 75
Калужская область - 70
Белгородская область - 67
Орловская область - 65
Тверская область - 64
Республика Карелия - 63
Калининградская область - 60
Брянская область - 59
Ивановская область - 58
Ярославская область - 56
Новгородская область - 55
Сахалинская область - 55
Костромская область - 54
Кабардино-Балкарская Республика - 53
Республика Ингушетия - 52
Курская область - 50
Вологодская область - 50
Рязанская область - 49
Астраханская область - 48
Тамбовская область - 46
Липецкая область - 45
Владимирская область - 44
Республика Хакасия - 43
Республика Башкортостан - 42
Республика Тыва - 39
Магаданская область - 39
Псковская область - 38
Республика Мордовия - 37
Амурская область - 36
Республика Адыгея - 35
Республика Северная Осетия - 35
Курганская область - 35
Тульская область - 34
Смоленская область - 29
Республика Татарстан - 28
Чувашская Республика - 27
Камчатский край - 26
Севастополь - 25
Республика Марий Эл - 23
Еврейская АО - 20
Чеченская Республика - 7
Ненецкий АО - 2
Чукотский АО - 2