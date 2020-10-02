Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале начинает заметно расти

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 164 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (88 случаев) и целого ряда других муниципалитетов. К сегодняшнему дню общее количество зафиксированных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29 тыс. 475.

За сутки в области было выписано 89 человек, двое заболевших скончались. Общее число выписанных достигло 21 тыс. 967, а умерших - 607.

Стоит отметить, что число заболевших коронавирусом на Среднем Урале начинает заметно расти: еще два дня назад в области за сутки выявили 149 новых случаев, 63 - в Екатеринбурге. Вчера, 1 октября, было уже 157 подтвержденных диагнозов.

На последнем заседании оперштаба губернатор Евгений Куйвашев выразил недовольство, что свердловчане совсем перестали носить маски в общественных местах.