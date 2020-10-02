Макрон, Путин, Трамп: Ереван назвал условия переговоров

Армения готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Франция, Россия, США) и восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей. Об этом говорится в заявлении МИД Армении. В то же время страна собирается "продолжить решительно продиводействовать агрессии против Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики – прим. ред.). "Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - заявили в ведомстве.

Власти страны "приветствуют тот факт, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководства решительно осудили применение силы в зоне конфликта".

"Армения неоднократно отказывалась, осуждала применение силы или угрозу ее применения со стороны Азербайджана, а также прямое участие Турции в боевых действиях между Арменией и Арцахом. Совместные агрессивные действия Азербайджана, Турции, вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность, мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны. Эта агрессия против Арцаха должна быть немедленно прекращена", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, накануне Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление, в котором осудили применение силы и призвали немедленно начать переговоры, выразив готовность стать посредниками. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о "двуличии" Минской группы и призвал не мешать Азербайджану "бороться с оккупацией" военным путем.