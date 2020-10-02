Птицефабрику "Среднеуральская" собираются перенести на новое место

Губернатор Евгений Куйвашев, заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков провели совещание с руководством птицефабрики "Среднеуральская".

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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, обсуждалось дальнейшее развитие предприятия с учетом экологических требований и жалоб местных жителей. На протяжении последних лет работа птицефабрики сопровождается целым комплексом нарушений лесного, водного и природоохранного законодательства, а в контролирующие ведомства поступают письма о неприятном запахе, который идет с завода.

"Люди нам пишут, что не могут выйти на балкон, на улицу погулять. И не зря пишут: мы побывали сами на птицефабрике и сами все увидели. Быстро решить вопрос с накопителем куриного помета у вас не получится. Ждать пять лет, когда у вас что-то получится, люди не могут. Да и контролирующие органы тоже", - заявил Игорь Ткачев.

Учредителя птицефабрики "Среднеуральская" Андрея Косилова попросили в ближайшие две недели представить готовый эффективный бизнес-план по совершенствованию производства. Также предложено рассмотреть вариант переноса производственной площадки в другое место – подальше от населенных пунктов и с возможностью строительства завода с самым современным оборудованием по утилизации.

В этом случае Евгений Куйвашев пообещал птицефабрике всемерную поддержку: от площадки, которая полностью устроит руководство фабрики, до льготного кредитования и социальных гарантий, а также трудоустройства сотрудников предприятия, которые будут сокращены.

"Даже применяя самые современные технологии от запаха нам не уйти, это сильно сказывается на качестве жизни людей. Мы готовы со своей стороны участвовать всеми силами в реализации проекта строительства птицефабрики на другом месте. Мы готовы подписать соответствующие документы, у нас достаточно инструментов поддержки", - заверил губернатор.

Напомним, ранее проблемы Среднеуральской птицефабрики обсудили в полпредстве УрФО. Сообщалось, что будет разработан план мероприятий с конкретными сроками по устранению всех нарушений.