02 Октября 2020
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Игорь Ткачев, Евгений Куйвашев, совещание по Среднеуральской птицефабрике (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Птицефабрику "Среднеуральская" собираются перенести на новое место

Губернатор Евгений Куйвашев, заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков провели совещание с руководством птицефабрики "Среднеуральская".
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, обсуждалось дальнейшее развитие предприятия с учетом экологических требований и жалоб местных жителей. На протяжении последних лет работа птицефабрики сопровождается целым комплексом нарушений лесного, водного и природоохранного законодательства, а в контролирующие ведомства поступают письма о неприятном запахе, который идет с завода.

"Люди нам пишут, что не могут выйти на балкон, на улицу погулять. И не зря пишут: мы побывали сами на птицефабрике и сами все увидели. Быстро решить вопрос с накопителем куриного помета у вас не получится. Ждать пять лет, когда у вас что-то получится, люди не могут. Да и контролирующие органы тоже", - заявил Игорь Ткачев.

Игорь Ткачев, Евгений Куйвашев, совещание по Среднеуральской птицефабрике(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Учредителя птицефабрики "Среднеуральская" Андрея Косилова попросили в ближайшие две недели представить готовый эффективный бизнес-план по совершенствованию производства. Также предложено рассмотреть вариант переноса производственной площадки в другое место – подальше от населенных пунктов и с возможностью строительства завода с самым современным оборудованием по утилизации.

В этом случае Евгений Куйвашев пообещал птицефабрике всемерную поддержку: от площадки, которая полностью устроит руководство фабрики, до льготного кредитования и социальных гарантий, а также трудоустройства сотрудников предприятия, которые будут сокращены.

Игорь Ткачев, Евгений Куйвашев, совещание по Среднеуральской птицефабрике(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Даже применяя самые современные технологии от запаха нам не уйти, это сильно сказывается на качестве жизни людей. Мы готовы со своей стороны участвовать всеми силами в реализации проекта строительства птицефабрики на другом месте. Мы готовы подписать соответствующие документы, у нас достаточно инструментов поддержки", - заверил губернатор.

Напомним, ранее проблемы Среднеуральской птицефабрики обсудили в полпредстве УрФО. Сообщалось, что будет разработан план мероприятий с конкретными сроками по устранению всех нарушений.

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Птицефабрику "Среднеуральская" собираются перенести на новое место

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Теги: птицефабрика Среднеуральская, площадка, строительство, Куйвашев



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