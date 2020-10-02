Воронежская и Ростовская области продолжают полыхать

В Воронежской и Ростовской областях продолжается тушение природных пожаров. Огонь быстро распространяется по сухой траве и в условиях сильного ветра. Часто причиной возгораний становится самовольный пал травы или горящий мусор.

Общая группировка МЧС в двух регионах, задействованная на тушении пожаров, уже превышает тысячу человек. Помогают тушить самолеты и вертолеты, а населенные пункты, лежащие на пути продвижения пожаров, опахивают.

Общая площадь действующих в Воронежской области пожаров на утро 2 октября превышает 356 гектаров. В Ростовской области горит около 430 гектаров. Спасателям удалось предотвратить заход огня в десять населенных пунктов с населением более 4 тыс. человек.

Местные жители уповают на дождь и очень ждут перемены погоды.

Многие пользователи сети из Воронежа и окрестностей считают, что у поджигателей, орудующих в пригородах региональной столицы, может быть корыстный умысел: "На этом участке может вырасти ещё один бизнес центр или ЖК комплекс...", "Места под застройку кончились, нужны новые площади...Да и лесопилки в последнее время что-то пустуют".