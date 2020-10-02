02 Октября 2020
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Политика Свердловская область
портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Три преподавателя и депутат из Асбеста: на довыборах в думу Екатеринбурга новые кандидаты

Сразу несколько новых кандидатов выдвинулись на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте местного избиркома.
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В августе дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Дополнительные выборы назначены на 22 ноября 2020 года, сейчас идет активное выдвижение кандидатов.

В четверг, 1 октября, о своем желании участвовать в довыборах заявили несколько человек. Как сообщается на сайте избирательной комиссии Екатеринбурга, по округу №9 выдвинулись преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов, преподаватель Свердловского областного медицинского колледжа Евгений Луконин и директор по правовым вопросам ООО "ТСК" Виталий Чачин. Последний идет от "Единой России", Трынов представляет партию "Яблоко", а Луконин - ЛДПР.

В свою очередь, по округу №3 выдвинулись бизнесмен Владислав Постников ("Яблоко"), директор по молодежным программам клуба "Корифей" Антон Швалев ("ЕР"), депутат думы Асбеста Александр Каптюг (ЛДПР) и преподаватель областного техникума дизайна и сервиса Иван Дыкман (самовыдвижение).

Напомним, ранее на довыборы в думу Екатеринбурга выдвинулся кандидат, который, как оказалось, вообще не имеет регистрации в России.

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Три преподавателя и депутат из Асбеста: на довыборах в думу Екатеринбурга новые кандидаты

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Теги: дума, довыборы, Екатеринбург, кандидаты



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