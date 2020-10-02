02 Октября 2020
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Денис Проценко (2020) | Фото: gkb40dzm.ru

Главврач COVID-больницы в Коммунарке: "Ситуация становится все серьезнее"

Главный врач московской городской больницы №40 (Коммунарка) Денис Проценко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране. За 215 дней работы центра в его станах "пролечено" более 10 тыс. пациентов, написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "ситуация становится все серьезнее". "Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет – меньше 15 %, - то сейчас их уже 20-25 %. А в отделениях интенсивной терапии таких пациентов более 80 %, и среди тех, кто находится на ИВЛ, тоже более 80 % людей 65+. Это цифры по нашей больнице, но тенденция во всех стационарах схожая", - рассказал специалист.

Он удивился тому, что до сих пор многие отказываются верить в опасность COVID-19.

"А ведь прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1500 человек в Москве, это реально много, но их может стать еще больше. Что делать? Беречь себя и близких. Носить маски  в общественных местах, мыть руки с мылом – правильно мыть, как мы учили всех еще весной; держать социальную дистанцию в 1.5 – 2 метра, не встречаться большими компаниями. Да, даже в хорошую погоду. Если есть возможность, переходите на удаленку, чтобы поменьше ездить в общественном транспорте. И берегите пожилых родственников. 1 октября в мире отмечали День пожилых людей. Главное, что мы можем им сейчас дать, - нашу защиту и заботу. Но на расстоянии, и от этого может зависеть их жизнь. Если вы почувствовали себя плохо, обращайтесь к врачу. Вовремя начатое лечение помогает избежать тяжелых последствий", - рекомендует врач.

Он также посоветовал всем сделать прививку от гриппа, сам он тоже уже привился.

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Главврач COVID-больницы в Коммунарке: "Ситуация становится все серьезнее"

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Теги: денис проценко, больница в коммунарке, гцб№40, коронавирус



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