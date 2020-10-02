02 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
салехард правительство янао (2013) | Фото: Накануне.ru

Ведущие "Орла и решки" сняли выпуск о Ямале

На Ямале побывали ведущие программы "Орёл и решка" и записали выпуск об округе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ведущие шоу побывали в чуме, попробовали еду коренных народов, прокатились на оленьей упряжке и успели многое другое. Сюжет о нашем округе покажут в 20.00 6 октября", - сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Отметим, ранее не так радужно закончился визит в Салехард съёмочной группы программы "Ревизорро". 8 августа 2015 года во время съемок программы "Ревизорро" сотрудники кафе "Виктория", угрожая насилием съемочной группе, избили оператора, а также повредили видеокамеру. Этим, по мнению сотрудников СК, работники заведения препятствовали профессиональной работе журналистов.

Во время следствия оператор прошел судебно-медицинскую экспертизу, специалисты оценили также и стоимость поврежденной камеры. Согласно приговору суда, пекарь заведения Фаррух Ашуров получил полгода, глава кафе Эльвира Арндт – полтора года, завпроизводством Руслан Нарзиев – два года лишения свободы условно. Впоследствии глава кафе была оправдана, а ее коллегам смягчили статью.

Отметим, съемочная команда наведалась в кафе "Виктория" в Салехарде в тот день, когда в заведении должны были начаться поминки. Позже Елена Летучая в "Ревизорро-шоу" отметила, что "Салехард стал переломным моментом", после которого она решила покинуть программу.

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Ведущие "Орла и решки" сняли выпуск о Ямале

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Теги: Орёл и решка, съёмки



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