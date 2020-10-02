Реальная безработица в России может быть в два раза выше официальной и в отдельных регионах достигает 40% - эксперты

Официальная статистика не учитывает скрытую безработицу, что ведет к значительному занижению показателя в целом. Аналитики консалтинговой компании FinExpertiza считают, что реальное число безработных в России составляло в апреле-июне этого года более 9,3 млн человек или 12% от экономически активного населения – это в два раза больше официальных чисел. В некоторых регионах показатель реальной безработицы приблизился к катастрофическим 40%, отмечают эксперты.

Во втором квартале 2020 года в среднем 4,87 млн россиян каждый месяц сидели без работы, но при этом не отражались в статистике как безработные.

"Из них 2,93 млн человек заявляли о желании работать, но при этом по тем или иным причинам не искали работу и не были готовы немедленно к ней приступить, 1,84 млн человек не искали работу, но были готовы работать (в том числе 790 тыс. россиян отчаялись найти работу), а 91 тыс. искали работу, но не были готовы приступить к ней в ближайшее время. Все эти люди не классифицировались Росстатом как безработные", - отмечают эксперты.

На региональном уровне высокий уровень скрытой безработицы, как правило, сочетается с высоким же уровнем безработицы открытой. По этому показателю лидируют Северная Осетия (скрытая безработица в регионе во втором квартале составила 22,1%), Дагестан (18,7%), Тыва (17,4%), Бурятия (13,2%), Хакасия (11,8%), Псковская область (11,5%), Ненецкий автономный округ (11,2%), Севастополь (10,6%), Еврейская автономная область (9,5%), Республика Марий Эл (8,8%).

Многие россияне официально числились работающими, но по факту не работали.

Минимальная скрытая безработица отмечается в Крыму (0,8%), Санкт-Петербурге (1%), Хабаровском крае (1,9%), Москве (1,93%), Тульской области (2,1%), Кировской области (2,3%), Белгородской области (2,7%), Саратовской области (2,9%), Калужской области (2,9%) и Тамбовской области (3,1%).

Если суммировать скрытых и явных безработных, то в отдельных регионах показатель фактической безработицы доходит до рекордных 40% от рабочей силы в широком определении. Самая высокая реальная безработица фиксируется в Северной Осетии (39,8%), Тыве (36,8%), Дагестане (36,1%), Ингушетии (30,2%), Карачаево-Черкесии (24,8%), Бурятии (24,1%), Чечне (22,8%), Хакасии (21,7%), Кабардино-Балкарии (21,3%), Ненецком автономном округе (20,7%).

"Высокая скрытая безработица означает для страны низкие доходы населения и является обратной стороной низкой производительности труда. Последняя ограничивает потенциал роста экономики и благосостояния граждан, а также не позволяет существенно уменьшить имущественное неравенство. Пандемия серьезно ударила по малообеспеченным слоям населения, а также частично по среднему классу, в частности - предпринимателям. Если текущий кризис затянется - в силу структурных и иных проблем, которые могут обостриться в связи с санкционными рисками - Россия может еще длительное время не побороть характерный для нашего рынка труда феномен работающих бедных", - комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.