Пожилых учителей московских школ отправят на удаленку, их заменят студентами педвузов

В Москве пожилые учителя и их коллеги с хроническими заболеваниями могут остаться на удаленной работе после завершения осенних каникул (Собянин объявил, что они будут двухнедельными). Заменить "выпадающие" кадры из групп риска планируется за счет студентов-старшекурсников и выпускников педагогических вузов, пишут "Известия" со ссылкой на городской департамент образования.

С предложением о привлечении студентов выступил межрегиональный профсоюз "Учитель". Там считают, что всем педагогам вне зависимости от возраста во время школьных каникул нужно разрешить работать дистанционно.