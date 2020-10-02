Стало известно, власти и "Норникель" расходятся в оценке суммы ущерба от аварии под Норильском

Стало известно, как Росприроднадзор высчитал сумму ущерба, причененного разливом топлива на предприятии "Норникеля" под Норильском. Напомним, надзорное ведомство требует с компании чуть меньше 148 млрд руб., в "Норильском никеле" с такой оценкой не согласны. После нескольких месяцев разбирательств Росприроднадзор подал в суд.

Большая часть ущерба относится к загрязнению водных объектов – 147 млрд руб., пишет РБК, ссылаясь на текст искового заявления. Остальное – загрязнение почв. Основных спорных момента два.

Во-первых, у Росприроднадзора и "Норникеля" сильно расходится оценка объема топлива, попавшего в водоемы (две реки и озеро). Так, в надзорном ведомстве считают, что в воду попало более 90% вытекших их хранилища нефтепродуктов (более 19 тыс. тонн). В "Норильском никеле" считают, что успели собрать значительную часть дизеля, к тому же много топлива осталось в почве, в итоге компания полагает, что в воде оказалось только 60% вытекшего топлива.

Во-вторых, Росприроднадзор применил повышающий коэффициент 5 из 5 возможных за время, в течение которого компания не устранила полностью разлив (более 21 суток). В "Норильском никеле" считают, что приступили к ликвидации последствий сразу же и согласны со значением коэффициента в 1,7.

В итоге, по оценке экспертов, "Норникель" оценивает ущерб от аварии примерно в два раза меньшую сумму, чем Росприроднадзор.