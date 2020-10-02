ФК "Урал" призвал болельщиков приходить на матчи в масках, иначе трибуны закроют

Футбольный клуб "Урал" обратился к своим болельщикам в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Фанатов призывают соблюдать все меры предосторожности при походе на стадион, а иначе он может быть закрыт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, при посещении матчей на "Екатеринбург-Арене" следует обязательно носить маски и перчатки и не снимать их во время игры. В "Урале" с сожалением отмечают, что некоторые болельщики пренебрегают данными мерами безопасности.

Также в клубе призывают внимательно отнестись к соблюдению необходимой социальной дистанции. Это касается в первую очередь фанатских секторов, где зачастую поклонники футбола располагаются слишком близко друг к другу.

"Строгое соблюдение правил позволит и дальше проводить матчи в присутствии зрителей. В противном случае не исключен вариант закрытия трибун. Просим с пониманием и ответственностью отнестись к данным мерам безопасности", - говорится в заявлении "Урала".

Стоит отметить, что уже завтра, 3 октября, подопечные Юрия Матвеева сыграют в Екатеринбурге с одним из лидеров чемпионата России - московским ЦСКА.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев выразил недовольство, что свердловчане совсем перестали носить маски в общественных местах.