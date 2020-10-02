02 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале преступники "увели" из бюджета 17,6 миллионов под видом субсидий малому и среднему бизнесу

В Ноябрьске троим "бизнесменам" грозит срок. Им вменяют мошенничество. Сумма ущерба бюджету – 17,6 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.
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По версии следствия, обвиняемые незаконно получили из окружного бюджета субсидию – первый взнос при заключении договора лизинга оборудования. Они приобретали юридические лица, от имени которых направляли фиктивные документы о приобретении в лизинг грузовой и специализированной техники. На основании этих документов из регионального бюджета им перечисляли субсидии.

Похищенные деньги они легализовывали, в том числе через покупку автомобилей премиум-класса. Из бюджета округа похищено более 17,6 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. Дело ушло в суд

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На Ямале преступники "увели" из бюджета 17,6 миллионов под видом субсидий малому и среднему бизнесу

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Теги: субсидия, малый и средний бизнес, бюджет ЯНАО



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