Макрон заявил, что у Путина тоже есть данные о турецких боевиках в Азербайджане

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в отправке в Нагорный Карабах сирийских джихадистов.

"Теперь у нас есть информация, которая указывает на то, что боевики из джихадистских группировок были переброшены через Газиантеп (юго-восточная Турция) в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Это очень серьезный факт, который полностью меняет ситуацию", - заявил Макрон журналистам в Брюсселе. По его словам, речь идет о трех сотнях человек, которые были вывезены из Алеппо (Сирия). Глава государства считает, что все они имеют связи с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Макрон сообщил, что такие же разведданные имеются и у Владимира Путина, с которым французский коллега несколько раз обсуждал ситуацию, а накануне Макрон, Трамп и Путин как главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделали совместное заявление, в котором призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это заявление "двуличным".