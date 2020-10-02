02 Октября 2020
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ПМЭФ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин (2018) | Фото: forumspb.com

Макрон заявил, что у Путина тоже есть данные о турецких боевиках в Азербайджане

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в отправке в Нагорный Карабах сирийских джихадистов.
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"Теперь у нас есть информация, которая указывает на то, что боевики из джихадистских группировок были переброшены через Газиантеп (юго-восточная Турция) в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Это очень серьезный факт, который полностью меняет ситуацию", - заявил Макрон журналистам в Брюсселе. По его словам, речь идет о трех сотнях человек, которые были вывезены из Алеппо (Сирия). Глава государства считает, что все они имеют связи с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Макрон сообщил, что такие же разведданные имеются и у Владимира Путина, с которым французский коллега несколько раз обсуждал ситуацию, а накануне Макрон, Трамп и Путин как главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделали совместное заявление, в котором призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это заявление "двуличным".

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Макрон заявил, что у Путина тоже есть данные о турецких боевиках в Азербайджане

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Теги: эммануэль макрон, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, конфликт в карабахе, турецкие боевики



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Ранее 01.10.2020 15:05 Мск Макрон, Путин и Трамп опубликовали заявление по Карабаху

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