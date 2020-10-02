74-летний Дональд Трамп заразился коронавирусом

74-летний президент США Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. "Сегодня ночью первая леди и я получили положительный тест на COVID-19. Мы немедленно садимся на карантин и приступаем к лечению. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!" – написал глава Белого дома в твиттере.

За несколько часов до этого Трамп написал, что коронавирусом заразилась его помощница Хоуп Хикс, которая работала с ним в тесном контакте. "Хоуп, которая так много работала без перерыва, получила положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов тестирования, а пока начнем самоизоляцию", - сообщил тогда президент.

По словам личного врача Трампа, глава государства и первая леди чувствуют себя хорошо. Пока они собираются оставаться в Белом доме, Трамп даже будет исполнять свои обязанности, но, разумеется, удаленно. Все очные мероприятия с его участием пока отменены.

Вероятно, не состоятся и следующие дебаты Трампа с его конкурентом по президентской гонке Джо Байденом. Кстати, во время прений на этой неделе оба кандидата были в студии без масок. Байден, напомним, как и Трамп входит в группу риска по коронавирусу – ему 77 лет.