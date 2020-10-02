02 Октября 2020
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Политика
машина с разбитыми стеклами, нападение зоозащитников (2020) | Фото: facebook.com/andreevdnperm

В Перми зоозащитники избили сотрудника мэрии

В Перми зоозащитники напали на начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрия Андреева, который контролировал отлов бездомных собак в Кировском районе.

О вопиющем инциденте в Facebook сообщила депутат пермской гордумы Надежда Агишева.

"Пришла пора определить уже границы адекватности так называемых зоозащитников. Я уважаю право каждого защищать животных, но если при этом не страдают люди. Сейчас в Кировском районе, где сложилась неблагоприятная ситуация - растет число покусов безнадзорными собакам, во время отлова местные жители отбивали усыпленных снотворным собак у ловцов. В итоге этого противостояния один из "зоозащитников" напал на Дмитрия Андреева и водителя и нанес им удары по голове", - сообщила народная избранница.

По ее словам, сотрудник мэрии попытался объяснить зоозащитникам необходимость отлова. Она отметила, что нападение на людей полностью маргинализирует полезные практики помощи животным и мешает диалогу.

О ситуации высказался и сам Дмитрий Андреев. Он сообщил, что по первому адресу собаку под снотворным не дали забрать зоозащитницы. Животное просто увезли в неизвестном направлении.

"В обществе сложился стереотип, что собак увозят на убой. Но это совсем не так. Собак отлавливают гуманным способом, снотворным. После чего отвозят в приют, где их стерилизуют, вакцинируют, чипируют, регистрируют, при необходимости лечат. А после карантина социализируют с помощью волонтеров (их немало) и пристраивают новым владельцам в дом. Максимально ужесточена ответственность за выпуск в городскую среду собак, выданных в приюте. Нужно доносить достоверную информацию до жителей, чтобы минимизировать случаи, подобные сегодняшнему. В этом направлении будем работать", - сообщил он.

машина с разбитыми стеклами, нападение зоозащитников(2020)|Фото: facebook.com/andreevdnperm

На втором адресе при попытке объяснить необходимость отлова чиновник без разговоров получил удар кулаком в голову от мужчины крепкого телосложения.

"Пришлось даже от него бегать, пока за меня не вступился водитель муниципальной службы. Спасибо ему за это. В итоге от защитника собак прилетело троим сотрудникам, разбиты стекла автомобиля службы, а также досталось девушке, которая пыталась его успокоить. Конечно, в случившемся будут разбираться компетентные органы, но нам нужно минимизировать такие случаи, чтобы ловцы могли осуществлять свои прямые обязанности без риска собственному здоровью. Иначе мы не добьёмся повсеместной стерилизации безнадзорных животных", - высказался он.

Отметим, что Кировский район - один из самых проблемных районов Перми. От укусов бездомных собак пострадало уже несколько человек.

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В Перми зоозащитники избили сотрудника мэрии

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Теги: зоозащитники, отлов, нападение



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