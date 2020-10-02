"Это недопустимо". Куйвашев недоволен, что свердловчане перестали носить маски

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обратился к жителям региона с призывом более ответственно отнестись к мерам по профилактике COVID-19. В частности, следует соблюдать масочный режим.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на заседании оперативного штаба губернатор также поставил перед органами власти и профильными ведомствами задачу по усилению контроля за соблюдением действующего на Среднем Урале режима повышенной готовности.

"Мы видим, что в ряде регионов России, и у нас, вновь фиксируется рост заболеваемости. Начинают вводиться ограничительные меры, школьников выводят на дополнительные каникулы, переводят на дистанционные формы обучения. Мы пока не планируем делать этого, хотя готовы к любому развитию ситуации. Все вместе - региональная и местная власть, Роспотребнадзор, медики, средства массовой информации - мы должны сработать на опережение и не допустить новой вспышки коронавируса в регионе", - призвал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что работа в этом направлении сегодня ослаблена: в Екатеринбурге и в других муниципалитетах региона в общественном транспорте пассажиры перестали носить маски, что недопустимо. Губернатор добавил, что жители Свердловской области уже прошли самый трудный период, когда была приостановлена работа предприятий, торговых центров, детских садов, и в силах самих уральцев не возвращаться к этим мерам.

"Для этого надо, чтобы каждый стремился сберечь свое здоровье, здоровье своих близких, друзей, коллег. Это не трудно сделать, ведь самые действенные меры довольно простые. Надо обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, проявлять разумную осторожность, придерживаться норм личной гигиены, чаще мыть руки, пользоваться санитайзерами. И поставить прививку от гриппа, чтобы избежать возможного наложения инфекций", - заявил глава региона.

По итогам заседания оперштаба было принято решение об усилении работы правоохранителей и надзорных ведомств за соблюдением режима. Готовность к этому уже подтвердил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев заявлял, что до конца года в регион поступит около 4 тысяч доз вакцины от коронавируса.