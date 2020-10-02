02 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
Судно &quot;Rhosus&quot; в порту Бейрута (2020) | Фото: fleetmon.com / juandofer

Ливанские власти дали ордер на арест россиянина, чье судно привезло в Бейрут аммиачную селитру

Ливанские власти готовы арестовать владельца судна, которое доставило в Бейрут 3 тыс. тонн аммиачной селитры, а также капитана этого корабля. Ранее сообщалось, что эти люди являются гражданами России.

Суд в Ливане выдал два ордера на заочный арест в отношении двух россиян. Документы переданы в прокуратуру, а та уже ходатайствовала в Интерполе об объявлении россиян в международный розыск.

Между тем, как сообщает ливанское агентство NNA, судебные приставы и представители службы безопасности Ливана уже направились на Кипр, где, по некоторым данным, проживает владелец судна. Отмечается, что ранее он дал показания кипрским властям, которые передали информацию в Ливан.

Напомним, в результате взрыва в бейрутском порту погибло более 200 человек, пострадали более 5 тыс., было разрушено полгорода. Причиной стала детонация аммиачной селитры на одном из складов порта – там проводили ремонтные работы, в том числе сварочные.

По некоторым данным, взорвавшаяся в порту Бейрута аммиачная селитра была конфискована с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Корабль перевозил селитру из Батуми в Мозамбик. В порту Бейрута ему пришлось остановиться из-за технических неисправностей. Судну запретили выходить в море, владелец Игорь Гречушкин якобы обанкротился и бросил Rhosus . Сообщалось, что сейчас он живет на Кипре. Экипажу пришлось на протяжении года жить в Ливане. Конфискованная селитра хранилась на складе, на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации.

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Ливанские власти дали ордер на арест россиянина, чье судно привезло в Бейрут аммиачную селитру

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Теги: ливан, бейрут, взрыв селитры, ордер на арест



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