В Перми арестован земельный участок одного из "колумбайнеров", напавших на школу №127

В Перми арестован земельный участок, принадлежащий одному из "колумбайнеров", напавших на школу №127, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФССП.

У приставов – 27 производств о взыскании с одного из напавших на школу подростков компенсации морального вреда на общую сумму в 5,6 млн руб. В рамках принудительного взыскания описан участок площадью 40 тыс. "квадратов" ценой в 4 млн руб., находящийся в Полазненском городском поселении Добрянского района. Началась принудительная продажа земли – подана заявка на организацию и проведение торгов.

Как сообщало Накануне.RU, один из виновников ЧП в пермской школе получил 9 лет 8 месяцев колонии, второй подросток наказан семью годами колонии.