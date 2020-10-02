СМИ: кабмин РФ увеличить финансирование ЦИКа и Путина

Проект бюджета на предстоящие три года, внесенный в Госдуму 1 октября, предполагает увеличить расходы на финансирование деятельности президента и ЦИК РФ.

В то же время расходы на деятельность Госдумы и Совета федерации предлагается сократить. В частности, сотрудникам аппарата Думы и Совфеда не будут индексировать заработную плату.

Статья "Функционирование президента" предусматривает расходы в размере 27,4 млрд руб. в 2021 году, 26,9 млрд руб. в 2022-м и 27,4 млрд руб. в 2023-м. Расходы на содержание администрации президента планируются в размере 14,7 млрд руб. в 2021 году, 14,2 млрд в 2022-м и 14,6 млрд в 2023-м. Как следует из пояснительной записки, на увеличение ассигнований повлияли структурные изменения, произошедшие в текущем году.

Расходы на содержание Госдумы предлагается выделить 12 млрд руб. в 2021 году, 12,3 млрд в 2022-м и 12,7 млрд в 2023-м. В записке говорится, что были уменьшены ассигнования на оплату труда депутатов в связи с отказом от индексации в 2021 году.

Почти на 1 млрд руб. в год сократятся расходы и на содержание верхней палаты. Совету федерации кабмин планирует выделить 6,6 млрд руб. в 2021 году, 6,4 млрд в 2022-м и 6,5 млрд в 2023-м. На уменьшение расходов повлияла передача функции автотранспортного обслуживания должностных лиц СФ в ведение Управделами президента. Кроме того, в 2021 году зарплаты сотрудников СФ не будут проиндексированы, следует из пояснительной записки.

Значительную прибавку получит Центризбирком России. Правительство намерено выделить ему в 2021 году 22,8 млрд руб., 5,1 млрд руб. в 2022-м, 24,3 млрд руб. в 2023 году. Крупная сумма, выделенная на 2021 год, обусловлена необходимостью проведения выборов в Госдуму, а 19,8 млрд из 24,3 млрд руб., запланированных на 2023 год, пойдут на подготовку к президентским выборам в 2024 году, пишет "Коммерсант".