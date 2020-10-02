СМИ: кабмин РФ увеличить финансирование ЦИКа и Путина

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

СМИ: кабмин РФ увеличить финансирование ЦИКа и Путина

Проект бюджета на предстоящие три года, внесенный в Госдуму 1 октября, предполагает увеличить расходы на финансирование деятельности президента и ЦИК РФ.

В то же время расходы на деятельность Госдумы и Совета федерации предлагается сократить. В частности, сотрудникам аппарата Думы и Совфеда не будут индексировать заработную плату.

Статья "Функционирование президента" предусматривает расходы в размере 27,4 млрд руб. в 2021 году, 26,9 млрд руб. в 2022-м и 27,4 млрд руб. в 2023-м. Расходы на содержание администрации президента планируются в размере 14,7 млрд руб. в 2021 году, 14,2 млрд в 2022-м и 14,6 млрд в 2023-м. Как следует из пояснительной записки, на увеличение ассигнований повлияли структурные изменения, произошедшие в текущем году.

Расходы на содержание Госдумы предлагается выделить 12 млрд руб. в 2021 году, 12,3 млрд в 2022-м и 12,7 млрд в 2023-м. В записке говорится, что были уменьшены ассигнования на оплату труда депутатов в связи с отказом от индексации в 2021 году.

Почти на 1 млрд руб. в год сократятся расходы и на содержание верхней палаты. Совету федерации кабмин планирует выделить 6,6 млрд руб. в 2021 году, 6,4 млрд в 2022-м и 6,5 млрд в 2023-м. На уменьшение расходов повлияла передача функции автотранспортного обслуживания должностных лиц СФ в ведение Управделами президента. Кроме того, в 2021 году зарплаты сотрудников СФ не будут проиндексированы, следует из пояснительной записки.

Значительную прибавку получит Центризбирком России. Правительство намерено выделить ему в 2021 году 22,8 млрд руб., 5,1 млрд руб. в 2022-м, 24,3 млрд руб. в 2023 году. Крупная сумма, выделенная на 2021 год, обусловлена необходимостью проведения выборов в Госдуму, а 19,8 млрд из 24,3 млрд руб., запланированных на 2023 год, пойдут на подготовку к президентским выборам в 2024 году, пишет "Коммерсант".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: кабмин РФ увеличить финансирование ЦИКа и Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Правительство РФ, Путин, ЦИК, Госдума, Совфед



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети