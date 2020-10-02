Чиновники Челябинска отказали инвалиду в ремонте электроподъемника

В Челябинской области проводится проверка по информации СМИ о фактах отказа инвалиду в ремонте электроподъемника.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, была размещена информация о фактах отказа должностными лицами органов местного самоуправления и коммунальной организации инвалиду–колясочнику в ремонте электроподъемника в подъезде одного из жилых домов Ленинского района Челябинска.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинске инвалиду-колясочнику, который остался без попечения родителей, власти города не дают положенную квартиру.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ - "халатность". Сейчас следователи устанавливают круг лиц из числа чиновников, которые допустили нарушение закона.